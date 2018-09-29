И смех, и грех: в Уфе установили надгробие в виде iPhone

На могиле одного из кладбищ Уфы появилось необычное надгробие в виде популярного смартфона. На надгробии изображен логотип компании-производителя телефона и QR-код.

Девушка умерла в 2016 году — в год выпуска 7-й модели iPhone от Apple. Надгробная "копия" выполнена в деталях: отчетливо различимы кнопки "семерки", обе камеры и логотип компании.

На "главном экране" — фото девушки, гравировка с именем и годами жизни. По словам друзей Маргариты, она была преданным пользователем продукции бренда Apple.

Сотрудники кладбища отметили, что люди нередко выбирают необычные надгробия для могил близких, например, в форме автомобиля.