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"Космические" пейзажи своими руками: израильские художники создают красоту

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© RUPTLY.

Израильские художники из Macro Room сняли видео с удивительными пейзажами, созданными с помощью выпускаемых в воду чернил.

Для этого им понадобилось около 10 различных аквариумов и полгода работы.

Сложность заключалось еще и в том, что воду нужно было тщательно очистить от пузырьков и малейших частиц грязи.

Результат их работы не может не поражать.

Теги:
Аквариум, пейзаж, картины


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