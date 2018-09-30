Путь к победе: как Абхазия получила свободу и независимость

14 августа 1992 года грузинские войска вторглись в Абхазию.

Целью Грузии было возвращение контроля над Абхазией, в то время как абхазские власти выступали за расширение прав автономии в составе Грузинской ССР. 14 августа 1992 года в день начала войны на повестке сессии Верховного Совета Абхазии стоял вопрос об установлении федеративных отношений между республиками. Но сессия была сорвана войной.

Несмотря на внезапность вторжения, грузинские войска получили отпор. В первый же день войны они были остановлены на Красном мосту в Сухуме. Но 18 августа Сухум захвачен грузинами, а уже 19 августа – Гагра.

В первые дни войны стал создаваться Гумистинский и Восточный фронты.

6 октября – освобождение Гагры. Но затем пошел ряд неудачных операций абхазских войск.

2 июля начались наступления Абхазской армии на Восточном и Гумистинском фронтах.

16 сентября – начало последней освободительной операции абхазских войск.

27 сентября 1993 года – освобожден Сухум.

30 сентября – день Победы и Независимости Абхазии.

В результате войны Абхазия понесла большие потери. По официальным данным с абхазской стороны погибло до четырех тысяч человек, в том числе мирные жители, старики, женщины и дети.

Экономический ущерб, нанесенный Абхазии в результате войны, был оценен в 11 миллиардов долларов.