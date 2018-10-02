16:42 02 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.22
  • EUR75.23
Поиск
Видео

Массовые беспорядки в Каталонии: как отметили годовщину референдума о независимости

Получить короткую ссылку
9 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© RUPTLY.

В понедельник в Каталонии прошли массовые акции протеста в связи с первой годовщиной незаконного референдума о независимости.

Вечером в Барселоне радикалы снесли полицейские кордоны у здания регионального парламента, кроме того, они осаждали представительство Национальной полиции, бросая в каталонских силовиков бутылки и банки. Митингующие строили баррикады, переворачивали и поджигали мусорные контейнеры. Полиция применила силу, в том числе резиновые дубинки и страйкбольное оружие.

Более 40 человек, по предварительным данным медицинских служб, пострадали в Каталонии в результате беспорядков, которые произошли в автономном сообществе вечером в понедельник.

По предварительным данным, в Барселоне и Жироне пострадали 43 человека. В каталонских правоохранительных органах ранее РИА Новости заявили, что только среди сотрудников каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra более 30 пострадавших.

Как сообщили медицинские службы, все травмы легкие, помощь была оказана на месте, никто не был доставлен в больницы. Большинство пострадали во время столкновений у здания парламента.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сотрудник полиции возле служебного автомобиля, архивное фото
    Подозревается в мошенничестве

    В Чебоксарах глава Таджикского национального культурного центра вымогал у москвича и отчисленного из вуза таджика деньги за решение их проблем.

  • Под цокот копыт и овации толпы: чем удивил конный парад в Ташкенте
    Под цокот копыт

    В столице Узбекистана во второй раз состоялся конный парад с участием более сотни скакунов различных пород – смотрите видео на Sputnik.

  • Флаг Соединенных Штатов Америки
    Льгот нет

    США решили ввести запрет на предоставление "экспортных льгот" для двух эстонских компаний, подозреваемых в поставках американской электроники в Россию.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Последствия цунами в Индонезии
Разрушительные последствия цунами в Индонезии
Иранские военные нанесли ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе
Удар по организаторам теракта в Ахвазе: кадры с места
Ядерное оружие
Ядерное оружие: кто и чем угрожает миру

Соцсети

Sputnikabkhazia