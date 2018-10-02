Массовые беспорядки в Каталонии: как отметили годовщину референдума о независимости

В понедельник в Каталонии прошли массовые акции протеста в связи с первой годовщиной незаконного референдума о независимости.

Вечером в Барселоне радикалы снесли полицейские кордоны у здания регионального парламента, кроме того, они осаждали представительство Национальной полиции, бросая в каталонских силовиков бутылки и банки. Митингующие строили баррикады, переворачивали и поджигали мусорные контейнеры. Полиция применила силу, в том числе резиновые дубинки и страйкбольное оружие.

Более 40 человек, по предварительным данным медицинских служб, пострадали в Каталонии в результате беспорядков, которые произошли в автономном сообществе вечером в понедельник.

По предварительным данным, в Барселоне и Жироне пострадали 43 человека. В каталонских правоохранительных органах ранее РИА Новости заявили, что только среди сотрудников каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra более 30 пострадавших.

Как сообщили медицинские службы, все травмы легкие, помощь была оказана на месте, никто не был доставлен в больницы. Большинство пострадали во время столкновений у здания парламента.