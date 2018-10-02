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Удар по организаторам теракта в Ахвазе: кадры с места

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В конце сентября в иранском городе Ахваз произошел теракт, погибли 28 человек.

Воздушно-космическая дивизия Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) нанесла ракетный удар по позициям боевиков, взявших на себя ответственность за теракт в Ахвазе, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на сайт Sepah News.

По информации СМИ, иранские военные атаковали позиции террористов в Сирии к востоку от Евфрата и ликвидировали большое число террористов, некоторые из них ранены. Точное число жертв и пострадавших пока не известно.

В конце сентября в иранском городе Ахваз произошел теракт. Во время военного парада боевики открыли огонь по толпе, в результате 28 человек погибли, более 60 пострадали.

По данным СМИ, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", которая подозревается в связях с Саудовской Аравией.



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