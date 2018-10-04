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Страшный сон наперсточников: пес безошибочно угадывает выигрыш

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© YouTube / Andre Ground D

Пытались играть в "наперсток"? Считается, что выиграть здесь невозможно. Однако у собаки из видео другое мнение.

Правила "рулетки конца XX века", как ее называют сами наперсточники, вроде бы просты и понятны. Надо отгадать, под каким из трех колпачков (стаканчиков, наперстков) находится шарик. Весь трюк состоит в том, что шарик находится под наперстком до тех пор, пока в игре участвует наперсточник и подставные игроки. Стоит только в игру вступить случайному прохожему, поверившему в свою наблюдательность, шарик сразу, путем манипуляций наперсточника, исчезает из-под наперстка.

По статистике, при возможной честной игре с тремя стаканчиками вероятность выигрыша составляет 33% на кон, соответственно. Но, похоже, у псины на видео — своя статистика.

Теги:
собака


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