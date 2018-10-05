15:09 05 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.63
  • EUR76.66
Поиск
Видео

Кадры извержения вулкана в Индонезии

Получить короткую ссылку
31 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Associated Press

На индонезийском острове Сулавеси, где на прошлой неделе произошло мощное землетрясение, проснулся вулкан Сопутан.

Выпущенный им столб пепла достиг высоты около четырех километров.

Представители центра Центра вулканологии и снижения геологических рисков советуют местным жителям воздержаться от посещения территорий, находящихся в радиусе 4-6,5 километров от вулкана Сопутан. До этого жителей предупредили о предстоящей эвакуации вследствие излияния лавы, людям раздали респираторы, чтобы минимизировать последствия падения пепла.

По последним данным, от землетрясения погибли более 1,4 тысячи человек, свыше 60 тысяч жителей остались без крова.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца — мощного тектонического разлома, где располагаются самые активные тектонические плиты. Одна из них передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

Власти Индонезии заявили, что готовы принять международную помощь в борьбе с последствиями ударов стихии. О намерении оказать помощь заявили ряд стран Азии и ЕС, а также США.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Голосование на выборах
    Лучше не будет

    Латвийцы не связывают особых надежд с предстоящими выборами в Сейм: каждый третий респондент считает, что станет только хуже.

  • Журналисты в президентском дворце, архивное фото
    Закрытые данные

    Журналисты в Литве потребовали отмены ограничений на получение данных из Центра регистров, к ним присоединились некоторые политики.

  • Россия-Молдова: Новые проекты Россотрудничества
    Ставка на молодежь

    Россотрудничество рассказало о главных приоритетах своей работы в Молдове.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Самые невероятные ландшафты, которые стоит увидеть своими глазами
Абхазия получила инновационные мобильные комплексы
Технологии для жизни: абхазские медики показали оборудование для "удаленной" помощи
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia