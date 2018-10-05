Кадры извержения вулкана в Индонезии

На индонезийском острове Сулавеси, где на прошлой неделе произошло мощное землетрясение, проснулся вулкан Сопутан.

Выпущенный им столб пепла достиг высоты около четырех километров.

Представители центра Центра вулканологии и снижения геологических рисков советуют местным жителям воздержаться от посещения территорий, находящихся в радиусе 4-6,5 километров от вулкана Сопутан. До этого жителей предупредили о предстоящей эвакуации вследствие излияния лавы, людям раздали респираторы, чтобы минимизировать последствия падения пепла.

По последним данным, от землетрясения погибли более 1,4 тысячи человек, свыше 60 тысяч жителей остались без крова.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца — мощного тектонического разлома, где располагаются самые активные тектонические плиты. Одна из них передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

Власти Индонезии заявили, что готовы принять международную помощь в борьбе с последствиями ударов стихии. О намерении оказать помощь заявили ряд стран Азии и ЕС, а также США.