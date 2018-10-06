Легендарные гоночные автомобили показали на их родине – в Эстонии

Эстония в советские времена была широко известна благодаря своим гоночным болидам. Смотрите на видео выставку символов шоссейно-кольцевых гонок.

Любители гоночных "Эстоний", а также их создатели и пилоты, выступавшие на болидах с открытыми колесами, собрались в Таллинне, передает Sputnik Эстония.

На этих машинах становились чемпионами СССР и выступали на европейских трассах. В Европе "Эстонии" в свое время считались одними из лучших.

"У нас на Таллиннском авторемонтном заводе всего было сделано больше тысячи гоночных машин", — рассказал Калле Келль, который в свое время разрабатывал конструкции гоночных легенд.

За более чем 40 лет своей истории Таллиннский завод выпустил более 1300 гоночных машин, а это — второе место в мире после легендарной британской компании Lotus.

"Эстонии" до сих пор в цене у коллекционеров гоночных машин и нередко участвуют в соревнованиях исторических "формул".