Скаковая лошадь в баре: неожиданное вторжение

Посетители кафе во Франции были немало испуганы, когда в помещение ворвалась лошадь, на которой болталось седло.

Местом действия стало заведение Chantilly в окрестностях ипподрома в Париже. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда лошадь ворвалась в бар, галопом обскакала все помещение и выбежала на улицу.

Испуганные посетители ретировались за несколько секунд.

Позже животное было поймано на автостоянке и возвращено на ипподром. Как отметил сотрудник ипподрома, эта лошадь имеет склонность к побегам, однако подобных агрессивных случаев поведения за ней замечено не было. Он рассказал, что животное, судя по всему, было напугано тем, что на пути от конюшни к ипподрому ее наездник не удержался в седле и упал.

В результате проишествия никто не пострадал.