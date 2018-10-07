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Скаковая лошадь в баре: неожиданное вторжение

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© YouTube/Crazy Videos

Посетители кафе во Франции были немало испуганы, когда в помещение ворвалась лошадь, на которой болталось седло.

Местом действия стало заведение Chantilly в окрестностях ипподрома в Париже. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда лошадь ворвалась в бар,  галопом обскакала все помещение и выбежала на улицу.

Испуганные посетители ретировались за несколько секунд.

Позже животное было поймано на автостоянке и возвращено на ипподром. Как отметил сотрудник ипподрома, эта лошадь имеет склонность к побегам, однако подобных агрессивных случаев поведения за ней замечено не было. Он рассказал, что животное, судя по всему, было напугано тем, что на пути от конюшни к ипподрому ее наездник не удержался в седле и упал.

В результате проишествия никто не пострадал.

Теги:
лошади, Франция


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