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Министр спорта России о Кокорине и Мамаеве: совершил проступок - должен ответить

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© YouTube/РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) может пожизненно дисквалифицировать нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Александр Кокорин и Павел Мамаев не только футболисты, но и обычные граждане, которые должны отвечать за свои действия в соответствии с законом", заявил министр спорта России Павел Колобков.

Восьмого октября стало известно, что форвард петербуржского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев избили человека в одном из столичных кафе. Пострадавшим оказался чиновник Министерства торговли и промышленности Денис Пак, он получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы. Кроме того, пострадал и генеральный директор ФГУП "НАМИ" (предприятие — создатель президентского лимузина Aurus. — Прим. ред.) Сергей Гайсин.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службах футбольных клубов, руководство которых осудило действия спортсменов.

Позже стало известно, что незадолго до нападения в кафе Кокорин и Мамаев избили человека на парковке у отеля "Пекин".

Расследованием обоих происшествий занимаются правоохранительные органы.



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