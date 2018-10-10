Захват с воды и воздуха: российские морпехи удивили "противника" неожиданным приемом

Морпехи под прикрытием военной авиации ЮАО произвели высадку на прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций условного противника.

Пехотинцы неожиданно для противника нарастили силы десанта как с воды, так и с воздуха.

Это позволило им в кратчайшие сроки захватить плацдарм и оборудовать укрепрайон.