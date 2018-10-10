Захват с воды и воздуха: российские морпехи удивили "противника" неожиданным приемом

Пехотинцы неожиданно для противника нарастили силы десанта как с воды, так и с воздуха.
Это позволило им в кратчайшие сроки захватить плацдарм и оборудовать укрепрайон.
Морпехи под прикрытием военной авиации ЮАО произвели высадку на прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций условного противника.
Пехотинцы неожиданно для противника нарастили силы десанта как с воды, так и с воздуха.
Это позволило им в кратчайшие сроки захватить плацдарм и оборудовать укрепрайон.
На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар.
Российский футбольный союз (РФС) может пожизненно дисквалифицировать нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
Бразильская серфингистка вновь покорила волну, едва не убившую ее в 2013 году.
В Сибирском зоопарке рысь Алена воспитывает четырех домашних котят.
Сообщение о минировании здания Абхазского государственного драмтеатра имени Самсона Чанба поступило в МВД около 18:00 10 октября.
В Москве открылась 20-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень", на которой ярко представлен стенд Республики Абхазия.
Драка, учиненная российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, может дорого обойтись для их карьеры, вплоть до пожизненной дисквалификации. О том, как в Абхазии оценили поступок футболистов и готовы ли местные клубы приютить их у себя, читайте в материале Sputnik.
В следующий понедельник подача электричества в Южную Осетию прекратится на несколько часов из-за работ на подстанции.
В бакинской школе один из учеников распылил газ из баллончика. В результате девять шестиклассников оказались в больнице.
Гражданин Армении пытался в своих штанах незаконно провезти через таможню бриллианты общим весом 153 карата.
Страны Центральной Азии из-за неэффективного трансграничного водного сотрудничества упускают выгоду до пяти миллиардов долларов в год.
В Киеве угнали служебную машину посольства Кыргызстана с дипломатическими номерами, припаркованную у дома консула.
Взрывное устройство обнаружили у гражданина Украины на границе с Беларусью.
В Рижском аэропорту загорелось такси – пассажиры, граждане Норвегии, намерены добиваться компенсации от таксомоторной компании.
Литве следовало не жаловаться на решение ЕСПЧ о тайной тюрьме ЦРУ в республике, а сразу заплатить штраф, заявил спикер Сейма.
Более сотни спасателей и карабинеров участвуют в демонтаже фрагментов жилого дома в Кишиневе, где в минувшую субботу произошел взрыв.
На рынке Душанбе за бродяжничество, покупку и продажу мобильных телефонов полиция задержала 17 школьников.
Петр Каримов, сын бывшего президента Узбекистана, обратился в московский суд с просьбой о взыскании денег с "Узбекских авиалиний".
В эстонском Министерстве сельской жизни считают, что российский сервис Yandex.Taxi может представлять потенциальную угрозу.
В следующий понедельник подача электричества в Южную Осетию прекратится на несколько часов из-за работ на подстанции.
В бакинской школе один из учеников распылил газ из баллончика. В результате девять шестиклассников оказались в больнице.
Гражданин Армении пытался в своих штанах незаконно провезти через таможню бриллианты общим весом 153 карата.