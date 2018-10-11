23:39 11 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.77
  • EUR77.08
Поиск
Видео

Видео допросов Мамаева и Кокорина

Получить короткую ссылку
274 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Видео МВД России

Ранее московская полиция возбудила в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева уголовное дело о хулиганстве.

По предварительным данным, в минувший понедельник они сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих "Первого канала", а потом избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Вопрос об объявлении Александра Кокорина в розыск решался правоохранительными органами, так как спортсмен не явился на допрос в обозначенное время.

"Александр Кокорин и Павел Мамаев не только футболисты, но и обычные граждане, которые должны отвечать за свои действия в соответствии с законом", заявил министр спорта России Павел Колобков.

Теги:
дисквалификация, арест, хулиганство, Павел Мамаев, Александр Кокорин, Россия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
Неудачный старт корабля "Союз"
Без передышки: в Сухуме идет подготовка к Абхазо-российскому деловому форуму
Без передышки: в Сухуме идет подготовка к Абхазо-российскому деловому форуму
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев

Соцсети

Sputnikabkhazia