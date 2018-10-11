Видео допросов Мамаева и Кокорина

По предварительным данным, в минувший понедельник они сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих "Первого канала", а потом избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Вопрос об объявлении Александра Кокорина в розыск решался правоохранительными органами, так как спортсмен не явился на допрос в обозначенное время.

"Александр Кокорин и Павел Мамаев не только футболисты, но и обычные граждане, которые должны отвечать за свои действия в соответствии с законом", заявил министр спорта России Павел Колобков.