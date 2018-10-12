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Сильный ветер, наводнение и разрушения: ураган "Майкл" обрушился на США

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© RUPTLY.

Президент США Дональд Трамп объявил режим ЧП в Джорджии в связи со штормом "Майкл".

Ураган "Майкл" четвертой категории обрушился на Флориду в среду и затем прошел штат Джорджия, ослабев до шторма.

Отмечены значительные разрушения во Флориде, убытки оцениваются в миллиарды долларов. Сообщалось о двух погибших.

Шторм "Майкл" вызвал внезапные наводнения в штатах Северная Каролина и Виргиния, сообщил Национальный центр по предупреждению ураганов.

Скорость ветра достигала 250 километров в час.

Более 300 рейсов были отменены в международном аэропорту Шарлотт Дуглас в штате Северная Каролина. По меньшей мере 80 рейсов отменили в международном аэропорту Роли-Дарем штат Северная Каролина, также десятки рейсов отменили в аэропортах штатов Южная Каролина и Джорджия. Более 2,4 тысячи рейсов задерживаются из-за непогоды.

Теги:
разрушения, штормовое предупреждение, ураган, США


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