Акция поддержки Вышинского прошла в Москве

В Москве прошла акция поддержки руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, который уже 150 дней находится под арестом.

Десятки человек собрались во дворе здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре.

Они держали в руках плакаты, которые, поднятые к небу, образовали большой портрет Вышинского с хэштэгами #цеЕвропа и #TruthnotTreason. В небо выпустили белые воздушные шары.

"Я обращаюсь к американским коллегам, потому что они (украинцы) слушают только американцев там, в Киеве, которые руководствуются своей Первой поправкой к Конституции, где свобода слова священная. Пусть защитят журналиста ", — заявил Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.