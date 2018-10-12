Акция поддержки Вышинского прошла в Москве

Десятки человек собрались во дворе здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре.
Они держали в руках плакаты, которые, поднятые к небу, образовали большой портрет Вышинского с хэштэгами #цеЕвропа и #TruthnotTreason. В небо выпустили белые воздушные шары.
"Я обращаюсь к американским коллегам, потому что они (украинцы) слушают только американцев там, в Киеве, которые руководствуются своей Первой поправкой к Конституции, где свобода слова священная. Пусть защитят журналиста ", — заявил Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.