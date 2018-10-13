Видео из зала суда над Мамаевым и Кокориным

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были задержаны в среду по делу о драке.

Тверской суд Москвы арестовал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, подозреваемых в хулиганстве.

Меру пресечения избрали сроком на два месяца — до 8 декабря.

Суд также арестовал до 8 декабря младшего брата одного из футболистов — Кирилла Кокорина.

По данным следствия, в минувший понедельник игрок петербургского "Зенита" Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

Два дня футболисты не выходили на связь, однако накануне вечером, после объявленного следствием ультиматума, явились в ГУМВД, где их задержали. Им грозит до семи лет колонии.