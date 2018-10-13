Танцы, застолье и подарки: Хабиба Нурмагомедова чествуют в Грозном

Рамзан Кадыров чествовал бойца за победу над Конором Макгрэгором.
С вечеринки боец уехал на подаренном Mersedes Benz W222.
Хабиб Нурмагомедов стал почетным гражданином Грозного.
Рамзан Кадыров чествовал бойца за победу над Конором Макгрэгором.
С вечеринки боец уехал на подаренном Mersedes Benz W222.
Президенты России и Белоруссии провели двустороннюю встречу в Могилеве перед участием в Форуме регионов.
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были задержаны в среду по делу о драке.
Указом главы Чувашии 12 октября в республике объявлен траур в память о погибших в аварии.
IX Абхазо-российский деловой форум проходит в Сухуме 12 октября.
О том, как прошел "Сухумский забег" – (Run Sukhum) приуроченный в этом году к 25-летию Победы и Независимости Абхазии, какая атмосфера царила на спортивном празднике, читайте в материале Sputnik Абхазия.
В текущем сезоне "Монако" занимает 18-е место в чемпионате Франции, имея в активе 6 очков после девяти туров.
Первое четверостишие маленький Саша Бардодым написал еще лет в пять, вдохновился репродукцией картин литовского художника, которую родители купили в очередной поездке. Семья Бардодым вообще очень много путешествовала.
Самые яркие и теплые оттенки осени, запечатленные при восхождении на вершину Билурта - в фотоленте Sputnik Южная Осетия.
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На саммите Франкофонии в Ереване перепутали дату рождения Шарля Азнавура. МИД Армении объяснил, кто допустил ошибку.
Суд Алматы рассматривает дело о гибели гражданки Украины, которая умерла после проведения операции по липосакции.
Вслед за министром иностранных дел Кыргызстана в отставку ушел посол республики в Южной Корее.
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Россия предупредила Латвию о повышении стоимости проезда по ее дорогам для автоперевозчиков.
Литва в течение трех месяцев выплатит назначенную ЕСПЧ компенсацию пострадавшему в деле о тайной тюрьме ЦРУ.
В Молдове оказалось очень просто практически обанкротить иностранную фирму - главное уметь составлять договоры задним числом.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о важности создания отдельной структуры ШОС для борьбы с наркотиками
Профессиональная футбольная лига Узбекистана претендует на звание "Самая вдохновляющая лига Азии".
Милитаризация Эстонии на средства налогоплательщиков набирает обороты: объявлен тендер на закупку еще 18 "Джавелинов".
Самые яркие и теплые оттенки осени, запечатленные при восхождении на вершину Билурта - в фотоленте Sputnik Южная Осетия.
"Азербайджанские железные дороги" в 2019 году планируют запустить сообщение поездов между Баку и Габалой.
На саммите Франкофонии в Ереване перепутали дату рождения Шарля Азнавура. МИД Армении объяснил, кто допустил ошибку.