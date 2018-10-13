18:44 13 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.98
  • EUR76.50
Поиск
Видео

Танцы, застолье и подарки: Хабиба Нурмагомедова чествуют в Грозном

Получить короткую ссылку
31 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© RUPTLY.

Хабиб Нурмагомедов стал почетным гражданином Грозного.

Рамзан Кадыров чествовал бойца за победу над Конором Макгрэгором.

С вечеринки боец уехал на подаренном Mersedes Benz W222.

Теги:
граждане, Грозный, Россия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото капельницы
    Жертва красоты

    Суд Алматы рассматривает дело о гибели гражданки Украины, которая умерла после проведения операции по липосакции.

  • Посол Кыргызстана в Малайзии Кылычбек Султанов
    Цепная реакция

    Вслед за министром иностранных дел Кыргызстана в отставку ушел посол республики в Южной Корее.

  • Яблоки, архивное фото
    Эх, яблочко…

    Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обязало магазины вдвое увеличить количество отечественных яблок.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: землетрясение, протесты и конкурс "Мисс Земля"
Лукашенко угостил Путина целебной водой и прокатил по своей малой родине
Лукашенко угостил Путина целебной водой и прокатил по своей малой родине
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев

Соцсети

Sputnikabkhazia