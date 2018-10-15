Карета для Золушки: битва тыкв-гигантов закончилась вничью

Бельгиец Ян Бирмэнс и итальянец Стефано Кутрупи одержали победу. Обе тыквы-победительницы весят 965,5 кг. В конкурсе участвовали 14 фермеров из шести стран.
Ежегодный фестиваль в Людвигсбурге закончился ничьей.
Бельгиец Ян Бирмэнс и итальянец Стефано Кутрупи одержали победу. Обе тыквы-победительницы весят 965,5 кг. В конкурсе участвовали 14 фермеров из шести стран.
Turritopsis Nutricula - это медуза, которая жила при Аристотеле, Леонардо да Винчи, Наполеоне. Потому что она бессмертна.
Маленький бегемот купался в пруду, когда большое стадо буйволов пришло на водопой, чтобы утолить жажду.
На Шри-Ланке спасли упавшего в колодец слоненка.
Уже десятый год подряд сотни людей выходя в образах кровожадных зомби на улицы Сантьяго.
Генпрокуратура Южной Осетии возобновила уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального прокурора Эльдара Кокоева.
Сокол обошелся жителю Баку в тысячу манатов – сотрудники Минэкологии Азербайджана задержали охотников на редких птиц.
Иран оказался под санкциями США, и тесная кооперация с Арменией рассматривается Тегераном как способ их смягчения.
МВД Финляндии просит граждан поднять национальные флаги страны в честь визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Хельсинки.
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В Беларуси любителя рыбной ловли, задевшего удочкой провода, ударило током – мужчина в больнице.
Почему история рижского метрополитена началась в семидесятых годах прошлого века, а заканчивается буквально на глазах?
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объявил, что собирается баллотироваться на второй срок на пост главы города.
Перекрытые дороги и запрет на пользование личным автотранспортом: как готовятся к визиту турецкого лидера Кишинев и Комрат?
В Таджикистане ожидается резкое похолодание: по прогнозам метеорологов в большинстве регионов ожидается дождь со снегом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с Россией о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики.
Министерство юстиции Эстонии подсчитало ущерб, якобы нанесенный республике "советской оккупацией".
Генпрокуратура Южной Осетии возобновила уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального прокурора Эльдара Кокоева.
Сокол обошелся жителю Баку в тысячу манатов – сотрудники Минэкологии Азербайджана задержали охотников на редких птиц.
Иран оказался под санкциями США, и тесная кооперация с Арменией рассматривается Тегераном как способ их смягчения.