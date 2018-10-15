19:05 15 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.75
  • EUR76.05
Поиск
Видео

Карета для Золушки: битва тыкв-гигантов закончилась вничью

Получить короткую ссылку
14 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© RUPTLY.

Ежегодный фестиваль в Людвигсбурге закончился ничьей.

 Бельгиец Ян Бирмэнс и итальянец Стефано Кутрупи одержали победу. Обе тыквы-победительницы весят 965,5 кг. В конкурсе участвовали 14 фермеров из шести стран.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тоннель метрополитена
    Жизнь под землей

    Почему история рижского метрополитена началась в семидесятых годах прошлого века, а заканчивается буквально на глазах?

  • Ремигиюс Шимашюс
    Не прощаюсь!

    Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объявил, что собирается баллотироваться на второй срок на пост главы города.

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Турецкий визит

    Перекрытые дороги и запрет на пользование личным автотранспортом: как готовятся к визиту турецкого лидера Кишинев и Комрат?

  • Дождь в Душанбе, архивное фото
    Зима близко

    В Таджикистане ожидается резкое похолодание: по прогнозам метеорологов в большинстве регионов ожидается дождь со снегом.

  • Проект АЭС в Узбекистане
    Мирный атом

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с Россией о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики.

  • Флаги Эстонии на Тоомпеа
    Деньги любят счет

    Министерство юстиции Эстонии подсчитало ущерб, якобы нанесенный республике "советской оккупацией".

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Праздник урожая и молодого вина на поляне Лыхнашта
Апацха, амачар и бык на вертеле: праздник урожая на Лыхнаште
Медуза Turritopsis Nutricula
Единственное бессмертное существо на Земле
Сколько стоит свадьба в Абхазии
Сколько стоит свадьба в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia