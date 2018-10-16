20:51 16 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.53
  • EUR75.92
Поиск
Видео

Тот момент, когда робот танцует лучше тебя: творение компании Boston Dynamics зажигает

Получить короткую ссылку
16 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Видео YouTube/BostonDynamics

Американская компания Boston Dynamics "научила" робота SpotMini танцевать. Видео с бодрыми движениями машины под песню Uptown Funk музыкантов Марка Ронсона и Бруно Марса было размещено на YouTube-канале компании.

На опубликованных компанией кадрах робот не только станцевал не хуже человека, но и исполнил знаменитую "лунную походку" Майкла Джексона.

Ранее Boston Dynamics научила роботов делать сальто, прыгать и открывать двери.

Теги:
танцы, роботы, США


Еще видео

Главные темы

  • Инар Гицба на торжественном заседании к 25-летию МИД Абхазии в Кабинете Министров 17 мая
    Инар Гицба о Госинвестагентстве Абхазии: наша работа набирает обороты

    Директор Государственного инвестиционного агентства при Минэкономики Абхазии Инар Гицба прокомментировал статью директора Института ЕврАзЭС Владимира Лепехина "Абхазские и российские предприниматели требуют от чиновников решительных действий".

    30
  • Суд
    Дважды амнистирована: дело врача инфекционной больницы Сухума закрыто

    Приговором Сухумского районного суда 24 августа 2018 года Натела Паписимедова была признана виновной в халатном отношение к служебным обязанностям, повлекшим смерть 28-летней пациентки Лианы Тодуа. О том, чем завершилось последнее заседание кассационной коллегии суда по этому делу, читайте в материале Sputnik.

    194
  • Проверка пекарен в Сухуме государственным комитетом Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору
    Хлебное дело: пекари Абхазии под наблюдением

    О том, какого качества хлебо-булочную продукцию производят в Абхазии, чем она отличается от зарубежных аналогов и как Госстандарт проверяет работу хлебозаводов, читайте в материале Sputnik Абхазия.

    293

Орбита Sputnik

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Самые потрясающие железнодорожные маршруты мира
На вкус и вес: как проверяют качество хлеба в Сухуме
На вкус и вес: как проверяют качество хлеба в Сухуме
Сколько стоит свадьба в Абхазии
Сколько стоит свадьба в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia