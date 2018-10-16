Тот момент, когда робот танцует лучше тебя: творение компании Boston Dynamics зажигает

На опубликованных компанией кадрах робот не только станцевал не хуже человека, но и исполнил знаменитую "лунную походку" Майкла Джексона.
Ранее Boston Dynamics научила роботов делать сальто, прыгать и открывать двери.
Американская компания Boston Dynamics "научила" робота SpotMini танцевать. Видео с бодрыми движениями машины под песню Uptown Funk музыкантов Марка Ронсона и Бруно Марса было размещено на YouTube-канале компании.
На опубликованных компанией кадрах робот не только станцевал не хуже человека, но и исполнил знаменитую "лунную походку" Майкла Джексона.
Ранее Boston Dynamics научила роботов делать сальто, прыгать и открывать двери.
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О том, какого качества хлебо-булочную продукцию производят в Абхазии, чем она отличается от зарубежных аналогов и как Госстандарт проверяет работу хлебозаводов, читайте в материале Sputnik Абхазия.
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Зачем в Азербайджане при помощи российского бизнеса активно налаживают сборку автомобилей, грузовиков и автобусов - в материале Sputnik.
Чиновники США, ответственные за реализацию санкций против Ирана, посетят Армению, чтобы "проконсультировать", как вести дела с Тегераном.