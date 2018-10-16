Тот момент, когда робот танцует лучше тебя: творение компании Boston Dynamics зажигает

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Инар Гицба о Госинвестагентстве Абхазии: наша работа набирает обороты Директор Государственного инвестиционного агентства при Минэкономики Абхазии Инар Гицба прокомментировал статью директора Института ЕврАзЭС Владимира Лепехина "Абхазские и российские предприниматели требуют от чиновников решительных действий". 30

Дважды амнистирована: дело врача инфекционной больницы Сухума закрыто Приговором Сухумского районного суда 24 августа 2018 года Натела Паписимедова была признана виновной в халатном отношение к служебным обязанностям, повлекшим смерть 28-летней пациентки Лианы Тодуа. О том, чем завершилось последнее заседание кассационной коллегии суда по этому делу, читайте в материале Sputnik. 194