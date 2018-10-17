"Вятский модник": пенсионер из Кирова стал знаменитостью

Мужчина сам шьет экстравагантные костюмы и "выгуливает" их на улицах.

Виктор Казанцев известен как "вятский модник".

71-летний пенсионер из Кирова – местная знаменитость.

"Такой шедевр, что ходят все и оборачиваются", — поделилась местная жительница.

"Мы все серые, а вот он – не серый, он – разноцветный", — сказал кировчанин.

Раньше Виктор Казанцев работал аккордеонистом в местном ДК, участвовал в самодеятельности.

"Я всю жизнь художественной самодеятельностью руководил, разве при такой ситуации, при таком законе я могу ходить в казенщине? Никогда!" — уверен Виктор Казанцев.

Пенсионер покупает вещи в секонд-хенде и шьет из них новые наряды.

Некоторые предметы гардероба ему дарят знакомые, а иногда – подписчики его страницы в соцсетях.