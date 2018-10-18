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Опубликовано видео подготовки керченского стрелка к нападению на колледж

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Темы:
Нападение на колледж в Керчи (15)
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© Видео "Пятый канал"

На видео Владислав Росляков, устроивший стрельбу в керченском колледже, находится в оружейном магазине, где на законных основаниях покупает ружье и патроны, которые потом использует для убийства.

Днем в среду в керченском колледже взорвалась самодельная бомба. В связи с инцидентом сначала возбудили уголовное дело о теракте, однако после выяснения обстоятельств стало известно, что молодой человек устроил в учебном заведении стрельбу, в связи с чем уголовное дело переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц.

Трагедия привела к гибели 21 человека. В СК отметили, что все они скончались от огнестрельных ранений. Помимо этого, несколько десятков человек пострадали, 37 из них потребовалась госпитализация. Несколько человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Стрелком оказался Владислав Росляков, учащийся колледжа.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, стрелок во время учебы получал стипендию, ранее никогда не проявлял агрессию и не попадал в полицию.

Месяц назад, как сообщают экстренные службы Крыма, Росляков получил разрешение на хранение оружия. Лицензия на оружие, в частности, свидетельствует о том, что стрелок прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра.

Темы:
Нападение на колледж в Керчи (15)


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Опубликовано видео подготовки керченского стрелка к нападению на колледж
Опубликовано видео подготовки керченского стрелка к нападению на колледж
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