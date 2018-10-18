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В Крыму оплакивают жертв трагедии в Керчи

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Темы:
Нападение на колледж в Керчи (17)
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Власти Крыма объявили трехдневный траур по жертвам трагедии в Политехническом колледже в Керчи.

В среду 17 октября в Политехническом колледже в Керчи взорвалось самодельное взрывное устройство. В связи с инцидентом сначала возбудили уголовное дело о теракте, однако после выяснения обстоятельств стало известно, что молодой человек устроил в учебном заведении стрельбу, в связи с чем уголовное дело переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц.

По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, пострадали более пятидесяти человек, несколько из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Устроил стрельбу и взорвал бомбу в колледже студент четвертого курса Владислав Росляков. 

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, стрелок во время учебы получал стипендию, ранее никогда не проявлял агрессию и не попадал в полицию.

Месяц назад, как сообщают экстренные службы Крыма, Росляков получил разрешение на хранение оружия. Лицензия на оружие, в частности, свидетельствует о том, что стрелок прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра.

С 18 октября в Крыму объявлен трехдневный траур по жертвам трагедии.

Темы:
Нападение на колледж в Керчи (17)
Теги:
самодельные взрывные устройства, трагедии, траур, Крым


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