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Следственный комитет России показал работу своих сотрудников в Керчи

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© YouTube/Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет России работает в керченском колледже на месте трагедии, в результате которой погибли 21 человек, десятки пострадали.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Керчь с рабочей поездкой и провел оперативное совещание в связи с массовым убийством в Политехническом колледже.

Сообщается, что следователи уже изучают личные дела стрелка и организатора взрыва Владислава Рослякова. Следствию предстоит установить, какая психологическая обстановка создавалась в стенах колледжа, какой у Рослякова был круг общения, велась ли с ним педагогическая и психологическая работа.

Также в ведомстве планируют выяснить, насколько грамотно был организован досуг для студентов.

Теги:
трагедии, Следственный комитет РФ, Россия


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