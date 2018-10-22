Слетел с рельсов: кадры крушения поезда на Тайване

В результате инцидента погибли 18 человек, 160 пострадали. Ведется расследование катастрофы.
В воскресенье, 21 октября в 16:50 по местному времени на Тайване скоростной поезд Puyuma Express, направлявшийся из города Шулинь в Тайдун, по неизвестной причине сошел с рельсов, несколько вагонов опрокинулись.
В результате инцидента погибли 18 человек, 160 пострадали. Ведется расследование катастрофы.
Операцию по спасению хищника одобрил Росприроднадзор, ведь белые медведи занесены в Красную книгу.
Специалистам удалось локализовать крупный пожар на площади 4,5 тысячи квадратных метров.
Возле села Усть-Камчатск бездомная лайка завела дружбу с медведями, а потом ушла с ними в лес.
Открытие Музея Отечественной войны народа Абхазии состоялось в Гудауте 20 октября.
О том, какой фильм расскажет о жителях Абхазии на XII Северокавказском открытом фестивале кино и телевидения "Кунаки" и как республика вдохновила режиссера из Москвы Наталию Рудановскую снять документальное кино, читайте в материале Sputnik Абхазия.
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Глава Владикавказа потребовал у руководства Уральской горно-металлургической компании перенести завод "Электроцинк" на Урал.
Почему Гусарская область Азербайджана, где долгие годы не проводились раскопки, вновь оказалась в центре внимания археологов – в материале Sputnik.
Исполняющий обязанности премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал об атмосфере взаимного доверия между ним и президентом России Владимиром Путиным.