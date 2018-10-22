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Слетел с рельсов: кадры крушения поезда на Тайване

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© YouTube/Taiwan News

В воскресенье, 21 октября в 16:50 по местному времени на Тайване скоростной поезд Puyuma Express, направлявшийся из города Шулинь в Тайдун, по неизвестной причине сошел с рельсов, несколько вагонов опрокинулись.

В результате инцидента погибли 18 человек, 160 пострадали. Ведется расследование катастрофы.



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