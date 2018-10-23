На страже чистоты: белый какаду прибирается на кухне

Какаду, как оказалось, птица не только умная, но и любящая порядок и чистоту. Провести уборку на кухне для белого пернатого питомца – не проблема.

Ни для кого не секрет, что какаду – прекрасные домашние питомцы, с которыми можно даже интересно "пообщаться". Эти птицы с легкостью могут научиться произносить несколько десятков слов и даже небольшие фразы. Однако этим их талант не ограничивается.

Этот белый какаду, например, может и уборку в доме провести.

Считается, что какаду обладают высокими интеллектуальными способностями и легко обучаются различным командам и трюкам, а потому почистить стол на кухне для птицы – не проблема. Находка, а не питомец.