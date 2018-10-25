Как устраняют последствия обильного паводка в Сочи

Ситуация в Адлерском и Хостинском районах остается напряженной из-за непогоды.
Утром в четверг в Хосте был отмечен подъем уровня воды до отметок выше неблагоприятных на реках Хоста и Кудепста. Зафиксированы случаи падения деревьев.
Выше неблагоприятных отметок поднялась река Херота, что привело к подтоплению дворовых территорий многоквартирных домов.
Самая сложная ситуация в Лазаревском районе. Именно на эту территорию пришелся основной удар стихии.
Все службы стремятся максимально оперативно устранить последствия обильного паводка.