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Бельчонок из Флориды нашел "маму"

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Caters News/Jacob Lewis Dowd

20-летний Джейкоб Льюис Дауд нашел маленького бельчонка в гнезде около дома.

Юноша взял зверька домой и стал выхаживать: кормил из шприца по часам, носил малыша в нагрудном кармане, соорудил гнездышко в аквариуме.

Через семь недель малыш окреп и Джейкоб выпустил его на волю.



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