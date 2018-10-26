Бельчонок из Флориды нашел "маму"

Юноша взял зверька домой и стал выхаживать: кормил из шприца по часам, носил малыша в нагрудном кармане, соорудил гнездышко в аквариуме.
Через семь недель малыш окреп и Джейкоб выпустил его на волю.
20-летний Джейкоб Льюис Дауд нашел маленького бельчонка в гнезде около дома.
Юноша взял зверька домой и стал выхаживать: кормил из шприца по часам, носил малыша в нагрудном кармане, соорудил гнездышко в аквариуме.
Через семь недель малыш окреп и Джейкоб выпустил его на волю.
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