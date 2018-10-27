20:32 27 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.63
  • EUR74.67
Поиск
LIVE:
Видео

Долгий путь домой: как встретили в Адлере пассажиров поезда Москва-Сухум

Получить короткую ссылку
Темы:
Наводнение на Кубани (37)
21310

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
МЧС Абхазии

Государственное управление по транспорту Абхазии выделило автобус для доставки пассажиров поезда Москва-Сухум, задержанного в Краснодаре.

В Абхазию доставят 26 пассажиров поезда Москва – Сухум, выехавшего из российской столицы в среду 24 октября, но задержанного в Краснодаре из-за разгула стихии в и повреждений железнодорожных путей в Краснодарском крае. 

Пассажиров уже доставили на поезде в Адлер, где их встретил автобус Государственного управления по транспорту Абхазии. Их привезут бесплатно в Сухум в сопровождении сотрудников МЧС республики. 

Поезда в Краснодарском крае были задержаны и отменены из-за наводнения и схода селей в регионе. 

Поезд № 305 Москва-Сухум 25 октября прибыл на станцию Краснодар-2, оттуда не смог продолжить движение, так как из-за проливных дождей в районе Туапсе были повреждены железнодорожные пути.

Темы:
Наводнение на Кубани (37)
Теги:
поезда, пассажиры, Абхазия, Сухум, Москва


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Корова, архивное фото
    В западне

    Корова и собака, провалившиеся в канализационные люки в Атырау, смогли выбраться только с помощью спасателей.

  • Гашиш. Архивное фото
    "Честная" сделка

    Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кыргызстана задержала парня, который хотел обменять 718 граммов гашиша на иномарку.

  • Задержанный в наручниках
    Качу, куда хочу!

    В Беларуси нетрезвый велосипедист подрался с остановившим его инспектором ГАИ – дебоширу грозит до шести лет тюрьмы.

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Студенты на традиционная битве пеной для бритья в Сент-Эндрюсском университете Шотландии
Это вас впечатлит - пенная вечеринка студентов шотландского университета
Долгий путь домой: как встретили в Адлере пассажиров поезда Москва-Сухум
Долгий путь домой: как встретили в Адлере пассажиров поезда Москва-Сухум
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia