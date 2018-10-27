Долгий путь домой: как встретили в Адлере пассажиров поезда Москва-Сухум

Государственное управление по транспорту Абхазии выделило автобус для доставки пассажиров поезда Москва-Сухум, задержанного в Краснодаре.

В Абхазию доставят 26 пассажиров поезда Москва – Сухум, выехавшего из российской столицы в среду 24 октября, но задержанного в Краснодаре из-за разгула стихии в и повреждений железнодорожных путей в Краснодарском крае.

Пассажиров уже доставили на поезде в Адлер, где их встретил автобус Государственного управления по транспорту Абхазии. Их привезут бесплатно в Сухум в сопровождении сотрудников МЧС республики.

Поезда в Краснодарском крае были задержаны и отменены из-за наводнения и схода селей в регионе.

Поезд № 305 Москва-Сухум 25 октября прибыл на станцию Краснодар-2, оттуда не смог продолжить движение, так как из-за проливных дождей в районе Туапсе были повреждены железнодорожные пути.