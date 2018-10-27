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Встреча лидеров России, Турции, Франции и Германии: прямая трансляция

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Лидеры России, Франции, Германии и Турции обсудили в Стамбуле ситуацию в Сирии. Это первая встреча по Сирии в таком формате. Изначально саммит планировался в сентябре, но не состоялся из-за графика лидеров.



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