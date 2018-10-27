Встреча лидеров России, Турции, Франции и Германии: прямая трансляция

Лидеры России, Франции, Германии и Турции обсудили в Стамбуле ситуацию в Сирии. Это первая встреча по Сирии в таком формате. Изначально саммит планировался в сентябре, но не состоялся из-за графика лидеров.
Государственное управление по транспорту Абхазии выделило автобус для доставки пассажиров поезда Москва-Сухум, задержанного в Краснодаре.
Неуклюжий бурый медведь с переменным успехом пытается искупаться в небольшом ручье.
ФСБ России в пятницу 26 октября задержала шесть членов ячейки ИГ*, планировавших теракты в Москве.
20-летний Джейкоб Льюис Дауд нашел маленького бельчонка в гнезде около дома.
В результате стрельбы в синагоге в городе Питтсбург в США погибли как минимум восемь человек.
В День абхазского языка, который ежегодно отмечается 27 октября, руководитель студии иллюстрации и графического дизайна "Нука-студия" Виктория Бганба рассказала Sputnik о том, почему решила издать книгу иллюстраций на абхазском языке для самых маленьких детей "Моя первая книга".
Поезд Москва-Сухум в четверг 25 октября прибыл в Краснодар, где был задержан из-за повреждений железнодорожных путей в районе Туапсе.
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Специалисты оценили урон, причиненный Баку ветром: властям столицы рекомендовали впредь не сажать высоких деревьев.
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Корова и собака, провалившиеся в канализационные люки в Атырау, смогли выбраться только с помощью спасателей.
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В Беларуси нетрезвый велосипедист подрался с остановившим его инспектором ГАИ – дебоширу грозит до шести лет тюрьмы.
Арест сотни кибермошенников в Латвии привел к долгому спору между правительствами Китая и Тайваня.
Чемпионат мира по футзалу — FIFA Futsal World Cup — пройдет в 2020 году в Литве – в Европе соревнование в последний раз проходило в 1996 году.
Почему, несмотря на то, что урожай винограда в этом году был больше обычного, молдавским фермерам не удалось получить выгоды?
Российская телеведущая рассказала о переменах, которые произошли в ее жизни, после того как она вышла замуж за таджика и приняла ислам.
Тонкости военного сотрудничества современного Узбекистана с другими странами - в материале Sputnik.
Минфин Эстонии опубликовал рекомендации о том, как государственным служащим следует реагировать на вручение им подарков.
Военнослужащий Министерства обороны Южной Осетии стал абсолютным чемпионом Европы по пауэрлифтингу.
Специалисты оценили урон, причиненный Баку ветром: властям столицы рекомендовали впредь не сажать высоких деревьев.
Находящийся под следствием экс-замминистра обороны Армении хочет подарить государству шиншилловую ферму стоимостью 10 миллионов долларов.