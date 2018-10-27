Встреча лидеров России, Турции, Франции и Германии: прямая трансляция

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В американском Питтсбурге произошла стрельба в синагоге, есть погибшие В результате стрельбы в синагоге в городе Питтсбург в США погибли как минимум восемь человек. 14

Абхазский с картинками: вышла "Моя первая книга" для самых маленьких В День абхазского языка, который ежегодно отмечается 27 октября, руководитель студии иллюстрации и графического дизайна "Нука-студия" Виктория Бганба рассказала Sputnik о том, почему решила издать книгу иллюстраций на абхазском языке для самых маленьких детей "Моя первая книга". 45