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Кадры спасения детей из затопленного детсада в Туапсе

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© RUPTLY.

История про инспектора ДПС, который пошел забирать ребенка из детского сада в Туапсе, а тот оказался затопленным.

90 малышей были спасены из затопленного детсада "Голубая стрела" во время наводнения в Туапсе. Родители создали живую цепочку и, стоя по пояс в воде, передавали детей на руки прибывшим спасателям МЧС.



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