Первые кадры с места крушения Boeing 737 у побережья острова Ява

Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило от моряков в 06.45 (02.45 мск), сообщает издание.
По меньшей мере 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа находились на борту потерпевшего крушение у берегов Индонезии самолета авиакомпании Lion Air.
В авиакатастрофе никто не выжил, сообщил журналистам представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии.
Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям погибших в крушении самолета.