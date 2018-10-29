Первые кадры с места крушения Boeing 737 у побережья острова Ява

Капитаны гражданских судов, находящиеся в настоящее время в районе западного побережья острова Ява и поддерживающие радиоконтакт с Агентством по преодолению ЧС, сообщили о том, что обнаружили в море потерпевший крушение самолет.

Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило от моряков в 06.45 (02.45 мск), сообщает издание.

По меньшей мере 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа находились на борту потерпевшего крушение у берегов Индонезии самолета авиакомпании Lion Air.

В авиакатастрофе никто не выжил, сообщил журналистам представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии.

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям погибших в крушении самолета.