16:47 29 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.81
  • EUR75.04
Поиск
Видео

Первые кадры с места крушения Boeing 737 у побережья острова Ява

Получить короткую ссылку
117 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Associated Press

Капитаны гражданских судов, находящиеся в настоящее время в районе западного побережья острова Ява и поддерживающие радиоконтакт с Агентством по преодолению ЧС, сообщили о том, что обнаружили в море потерпевший крушение самолет.

Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило от моряков в 06.45 (02.45 мск), сообщает издание.

По меньшей мере 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа находились на борту потерпевшего крушение у берегов Индонезии самолета авиакомпании Lion Air.

В авиакатастрофе никто не выжил, сообщил журналистам представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии.

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям погибших в крушении самолета.

Теги:
спасательная операция, авиакатастрофы


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Девушки исполняют традиционный яванский танец на пляже города Баньюванги, Индонезия
Неделя в объективе: овцы, парад мертвых и бенгальские тигрята
Экстремальные ситуации в аэропортах
Опасные посадки: видео из разных аэропортов мира
Почему происходят землетрясения
В чем причина землетрясений

Соцсети

Sputnikabkhazia