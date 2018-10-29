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Опасные посадки: видео из разных аэропортов мира

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© Фото: TravelTV

В большинстве случаев у пилота все идет по плану, но иногда природа вносит значительные коррективы.

Удивительные и завораживающие приземления в лучших аэропортах Лондона, Торонто, Гамбурга и многих других.

После просмотра такого видео понимаешь, что железные нервы и храброе сердце обязательны для работы пилота.

Теги:
аэропорты, аварийная посадка


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