Опасные посадки: видео из разных аэропортов мира

Удивительные и завораживающие приземления в лучших аэропортах Лондона, Торонто, Гамбурга и многих других.
После просмотра такого видео понимаешь, что железные нервы и храброе сердце обязательны для работы пилота.
В большинстве случаев у пилота все идет по плану, но иногда природа вносит значительные коррективы.
Удивительные и завораживающие приземления в лучших аэропортах Лондона, Торонто, Гамбурга и многих других.
После просмотра такого видео понимаешь, что железные нервы и храброе сердце обязательны для работы пилота.
Капитаны гражданских судов, находящиеся в настоящее время в районе западного побережья острова Ява и поддерживающие радиоконтакт с Агентством по преодолению ЧС, сообщили о том, что обнаружили в море потерпевший крушение самолет.
Накануне Дня мертвых, который в Мексике и других странах Латинской Америки отмечают 1 и 2 ноября, в столице прошел парад Катрин.
В Буэнос-Айресе стартовал первый чемпионат Южной Америки по футболу среди карликов.
Восемь человек погибли и один госпитализирован после столкновения микроавтобуса и грузовика на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Курортном районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
Культурный центр в Сакарье объединяет более 3 000 представителей абхазской диаспоры в Турции.
В авиакатастрофе никто не выжил, сообщил журналистам представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии.
В среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи был введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы.
В Северной Осетии впервые за три века разожгли сигнальные костры в старинных родовых башнях.
Монгольские компании заинтересовались винами и соками из Азербайджана.
Евразийская экономическая комиссия прекратила проверку российских авиакомпаний из-за повышения цен на билеты из Армении в Россию.
Комитет нацбезопасности Казахстана задержал десять человек по подозрению в пропаганде терроризма через соцсети и мессенджеры.
На российском интернет-аукционе выставили купюру достоинством 100 сомов со стартовой ценой 8 тысяч рублей – в 85 раз дороже номинала.
В Беларуси отмечают столетие комсомола. Sputnik о том, какую роль играл ленинский союз молодежи в жизни советских граждан.
Журналисты Sputnik узнали имя арестованного по подозрению в шпионаже в пользу России пожилого гражданина Латвии.
Сейм Литвы инициировал подготовку плана, который поможет Украине в течение десяти лет стать претендентом на вступление в ЕС.
Бендерская крепость – фортификация, в осаде которой известный во всем мире барон Мюнхгаузен принимал участие в составе русской армии.
Таджикистан будет менять воинские звания, оставшиеся с советских времен – замену им нашли в древних рукописях.
В Узбекистане ищут виновных в издевательстве над сборщиками хлопка – фотографии инцидента были опубликованы в соцсетях.
Истребители ВВС Германии Eurofighter возобновят тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии.
В Северной Осетии впервые за три века разожгли сигнальные костры в старинных родовых башнях.
Монгольские компании заинтересовались винами и соками из Азербайджана.
Евразийская экономическая комиссия прекратила проверку российских авиакомпаний из-за повышения цен на билеты из Армении в Россию.