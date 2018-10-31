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Уйти под воду: кадры наводнения в Венеции

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© RUPTLY.

В результате непогоды исторический центр Венеции был затоплен, уровень воды в городе достиг 156 сантиметров.

Ливневые дожди и сильный порывистый ветер обрушились на Италию в воскресенье 28 октября. "Красный" (высший) уровень метеоопасности был объявлен в пяти северных областях страны — Лигурии, Ломбардии, Трентино-Альто-Адидже, Венето и Фриули-Венеция-Джулии. В этих областях в результат обрыва линий электропередачи без электричества в общей сложности остались около 300 тысяч человек.

В результате непогоды исторический центр Венеции затопило почти на три четверти, уровень воды в городе поднялся на 156 сантиметров.

По последним данным, число погибших из-за стихии достигло девяти человек.

Теги:
наводнение, Италия


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