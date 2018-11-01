"Роскосмос" показал видеозапись аварии "Союза"

На видео показано как ракета "Союз ФГ" набирает высоту, на 84-й секунде от ракеты отделяются три боковых блока: 84-й секунде от ракеты отделяются три боковых блока.

Председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов заявил на пресс-конференции, что авария ракеты-носителя "Союз" в октябре произошла из-за неоткрытия сопла увода бокового блока первой ступени этой ракеты.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.