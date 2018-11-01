В зоопарке Франкфурта родился крошечный орангутан

В зоопарке Франкфурта пополнение, родился малыш орангутана.
Во Франкфуртском зоопарке на свет появился детеныш орангутана.
В зоопарке Франкфурта пополнение, родился малыш орангутана.
На видео показано как ракета "Союз ФГ" набирает высоту, на 84-й секунде от ракеты отделяются три боковых блока: 84-й секунде от ракеты отделяются три боковых блока.
На ежегодном Salon du Chocolat в Париже модели дефилировали в платьях из шоколада, которые стали плодами совместной работы дизайнеров и шоколатье.
Сбор винограда в Абхазии подходит к концу, уже более месяца сельские жители собирают урожай на плантациях и деревьях.
Енотовидную собаку, которая попала на территорию Цинкового завода, изловили и выпустили на волю спасатели.
На заседании Кабмина республики, которое состоялась во вторник 30 октября, обсудили бюджет Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Премьер-министр Валерий Бганба и некоторые его коллеги выразили сомнение по поводу рационального использования бюджетных средств.
Вопрос нерационального использования бюджетов государственных фондов Абхазии обсудили на заседании Кабинета Министров республики во вторник 30 октября.
Один поединок должен пройти по правилам бокса, а другой — по правилам ММА, считает российский боец.
Комитет парламента Южной Осетии одобрил увеличение штрафа за нарушение государственной границы республики.
В Азербайджане предлагают отправлять мужчин в оплачиваемый длительный отпуск по уходу за ребенком.
Правительство Армении решило раздать судьям табельное оружие и научить их стрелять.
Название Казахстана на латинице появилось на гербе страны. Отныне на государственном символе оно пишется как QAZAQSTAN.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков утвердил Национальную стратегию развития страны на 2018–2040 годы.
Александр Лукашенко угостил председателя Мюнхенской конференции яблочным соком и назвал Дональда Трампа молодым политиком.
Полиция безопасности Латвии начала проверку сотрудничества Рижской думы с российским "Гипростроймостом".
Кабмин Литвы обновил план защиты населения в случае ядерной или радиологической аварии в связи со строительством Белорусской АЭС.
Молдавские депутаты отказались включать в рабочую повестку заседания проект о замене госязыка в Конституции с молдавского на румынский.
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что он категорически против введения визового режима с Таджикистаном.
Узбекистан в этом году может не выполнить на сто процентов план по экспорту овощей и фруктов.
С танкера, простоявшего больше года в порту Таллинна, сняли арест - у моряков появилась надежда получить зарплату и вернуться домой.
Комитет парламента Южной Осетии одобрил увеличение штрафа за нарушение государственной границы республики.
В Азербайджане предлагают отправлять мужчин в оплачиваемый длительный отпуск по уходу за ребенком.
Правительство Армении решило раздать судьям табельное оружие и научить их стрелять.