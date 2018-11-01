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В зоопарке Франкфурта родился крошечный орангутан

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Associated Press

Во Франкфуртском зоопарке на свет появился детеныш орангутана.

В зоопарке Франкфурта пополнение, родился малыш орангутана.



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