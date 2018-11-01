Жизнь все расставит по местам: Путин выступил на Всемирном русском народном соборе

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора, которое было посвящено теме "25 лет по пути общественного диалога и цивилизационного развития России" и прошло в четверг в Государственном Кремлевском дворце под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы "переформатировать" мир, разрушить традиционные ценности и те культурно-исторические пространства, которые складывались веками.

Цель – создать разного рода безликие "протектораты". Ведь разобщенными народами, лишенными национальной памяти, низведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять, использовать как разменную монету в своих интересах.

С подобной практикой мы, к сожалению, сталкиваемся во многих регионах мира, планеты, в том числе, к сожалению, и на постсоветском пространстве. При этом используются и пещерный национализм, и русофобия. Осуществляется беспардонное, грубое вмешательство в церковную жизнь. Подобная политика чревата серьезными последствиями, она опасна", — сказал в своей речи глава России.

Владимир Путин также выразил уверенность, что "жизнь все расставит по местам".

Международная общественная организация "Всемирный русский народный собор" была создана в мае 1993 года. Главой собора с февраля 2009 года является святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.