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Шедевры из дерева: китаец демонстрирует мастерство

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Associated Press

34 - летний китаец Кан Пин создает настоящие шедевры из дерева.

В его руках пеньки "оживают".

Из-под резца выходят Винсент ван Гог, китайские поэты Дю Фу и Цюй Юань.

Теги:
Китай


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