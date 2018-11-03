Шедевры из дерева: китаец демонстрирует мастерство

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Итальянская комедия с абхазским темпераментом: РУСДРАМ готовится к премьере Премьера комедии венецианского драматурга Карло Гольдони "Кьоджинские перепалки" состоится в Русском драматическом театре только 8 ноября, но корреспонденту Sputnik удалось побывать за кулисами итальянской истории и стать свидетелем настоящей драмы. 60

Ученные подтвердили угрозу гаджетов для психики детей Ученые отмечают, что у подростков закономерность между временем, проведенным у экранов, и психическим состоянием сильнее, чем у детей младшего возраста. 11