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В ответе за тех, кого приручили: в Иркутском зоопарке спасают брошенного хозяином льва

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Хозяин бросил льва в выставленном на продажу доме в пригороде Иркутска и исчез. Ослабевшего от голода и холода хищника приютили в Иркутском зоопарке.

Владельца животного разыскивает полиция. Сейчас животное находится на карантине, оно сильно исхудало и питается по специальному графику небольшими порциями мяса.



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