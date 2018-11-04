В ответе за тех, кого приручили: в Иркутском зоопарке спасают брошенного хозяином льва

Владельца животного разыскивает полиция. Сейчас животное находится на карантине, оно сильно исхудало и питается по специальному графику небольшими порциями мяса.
Хозяин бросил льва в выставленном на продажу доме в пригороде Иркутска и исчез. Ослабевшего от голода и холода хищника приютили в Иркутском зоопарке.
Владельца животного разыскивает полиция. Сейчас животное находится на карантине, оно сильно исхудало и питается по специальному графику небольшими порциями мяса.
Премьера спектакля "Кьоджинские перепалки" состоится в Русском драматическом театра в четверг 8 ноября.
34 - летний китаец Кан Пин создает настоящие шедевры из дерева.
Кимчи - это национальное корейское блюдо, которое внесено в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Фестиваль "Дружба народов" состоялся на площади у Абхазского драмтеатра в Сухуме в пятницу 2 ноября. Праздник единения: фестиваль "Дружба народов" прошел в Сухуме>>
Шестой и заключительный этап Кубка России Mitjet 2L, который состоит из двух заездов, прошел в Сочи 4 ноября.
XXVI Чемпионат Абхазии по футболу, в котором участвуют шесть команд, начнется в субботу 10 ноября.
В середине октября Хабиб Нурмагомедов предложил боксеру Флойду Мэйуэзеру провести бой, после чего американец призвал телеканалы готовиться к покупке прав на трансляцию поединка.
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В Эстонию прибыли новые боевые самолеты НАТО: авиабаза приняла два истребителя F-15 и три самолета-заправщика KC-135 ВВС США.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов вручил государственные награды выдающимся гражданам республики.
Почему в школах Азербайджана отсутствуют буфеты, а ученикам приходится обедать вредными продуктами и энергетиками – разбирался Sputnik.
Эксперт рассказал, почему отставка представителя Армении Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ может ослабить работу организации.