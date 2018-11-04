19:47 04 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.58
  • EUR74.99
Поиск
Видео

Пробуждение силы: черепаха "оживила" дрон из "Звездных войнов"

Получить короткую ссылку
14 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Associated Press

Дрон из "Звездных войнов" прикрепили на панцирь черепахи. Что из этого получилось, смотрите на видео.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тест на наличие алкоголя в крови
    Пьяный рейс

    Выпившая женщина проехала через всю Латвию и попалась на глаза полиции только в Риге.

  • Переход
    Зеленый свет

    В Литве установили светофоры с женским силуэтом к столетию со дня, когда жительницы республики получили избирательное право.

  • Национальная армия Молдовы
    Молдавская стратегия

    Sputnik рассказывает о новой "Военной стратеги" Молдовы: что это за документ и кого будут привлекать в ряды армии страны.

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Музей отвратительной еды
Как выглядит самая отвратительная еда в мире
Курица исполнила хит Despacito
Курица исполнила хит "Despacito"
Почему происходят землетрясения
Почему происходят землетрясения

Соцсети

Sputnikabkhazia