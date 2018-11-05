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Спасательная операция: рыбаки вызволили запутавшуюся в леске чайку

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Associated Press

Морская чайка запуталась в рыболовной леске и могла погибнуть, если бы ее не обнаружили вовремя.

Птица запуталась в леске и могла погибнуть, если бы не эти рыбаки.



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