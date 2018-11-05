Спасательная операция: рыбаки вызволили запутавшуюся в леске чайку

Птица запуталась в леске и могла погибнуть, если бы не эти рыбаки.
Морская чайка запуталась в рыболовной леске и могла погибнуть, если бы ее не обнаружили вовремя.
Птица запуталась в леске и могла погибнуть, если бы не эти рыбаки.
Копилка многочисленных каверов на хит "Despacito" пополнилась уникальным исполнением. Резиновая курица дала фору всем остальным каверам, благодаря видеоблогеру с YouTube.
Дрон из "Звездных войнов" прикрепили на панцирь черепахи. Что из этого получилось, смотрите на видео.
Хозяин бросил льва в выставленном на продажу доме в пригороде Иркутска и исчез. Ослабевшего от голода и холода хищника приютили в Иркутском зоопарке.
Премьера спектакля "Кьоджинские перепалки" состоится в Русском драматическом театра в четверг 8 ноября.
Международный открытый чемпионат Абхазии и России по рыбной ловле, в котором участвовало 18 команд, прошел в Северной Осетии 4 ноября.
Ученица и коллега заслуженного тренера по баскетболу Владимира Хашба, скончавшегося 3 ноября, Инга Карчава и тренер баскетбольной команды "Сухум" Сергей Сущенко в интервью Sputnik рассказала о его характере и спортивной строгости.
О том, имеют ли отношение к республике "Дары Абхазии", которые представлены на выставке в "Сибэкспоцентре", и какие товары Абхазия не выставляет за пределами страны, читайте в материале Sputnik Абхазия.
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов вручил государственные награды выдающимся гражданам республики.
Почему в школах Азербайджана отсутствуют буфеты, а ученикам приходится обедать вредными продуктами и энергетиками – разбирался Sputnik.
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