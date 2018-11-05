Спасательная операция: рыбаки вызволили запутавшуюся в леске чайку

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Рыбный день: в Осетии прошел международный чемпионат по рыбной ловле Международный открытый чемпионат Абхазии и России по рыбной ловле, в котором участвовало 18 команд, прошел в Северной Осетии 4 ноября. 31

Строгий тренер и любитель шляп: баскетболисты рассказали о Владимире Хашба Ученица и коллега заслуженного тренера по баскетболу Владимира Хашба, скончавшегося 3 ноября, Инга Карчава и тренер баскетбольной команды "Сухум" Сергей Сущенко в интервью Sputnik рассказала о его характере и спортивной строгости. 24