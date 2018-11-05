Реки на улицах: кадры наводнения на Сицилии

Разыгравшаяся на северо-востоке Сицилии непогода привела к гибели 18 человек. В результате схода селей и наводнения 79 жителей острова получили ранения, около 400 остались без крова.
На северо-востоке Сицилии разыгралась непогода, в результате улицы городов были затоплены. Есть погибшие и пострадавшие.
Разыгравшаяся на северо-востоке Сицилии непогода привела к гибели 18 человек. В результате схода селей и наводнения 79 жителей острова получили ранения, около 400 остались без крова.
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