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Реки на улицах: кадры наводнения на Сицилии

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© Youtube/METEO TV

На северо-востоке Сицилии разыгралась непогода, в результате улицы городов были затоплены. Есть погибшие и пострадавшие.

Разыгравшаяся на северо-востоке Сицилии непогода привела к гибели 18 человек. В результате схода селей и наводнения 79 жителей острова получили ранения, около 400 остались без крова.



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