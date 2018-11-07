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Самый памятный: исторический парад 7 ноября 1941 года

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© РИА Новости .

Парад, состоявшийся в ходе Отечественной войны в ноябре 1941 года, стал одним из наиболее памятных.

В это время гитлеровские войска находились в 50-100 километрах от столицы. Рабоче-крестьянская Красная армия вела тяжелые оборонительные бои.

Столица СССР находилась на осадном положении, часть населения эвакуировали. Немецкое командование готовило операцию по взятию Москвы.

По распоряжению Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина подготовка парада велась в строгой секретности.

К утру 7 ноября на Красной площади были расчехлены и зажжены звезды на кремлевских башнях, снята маскировка с мавзолея Ленина. Парад начался в 08:00 мск. Командовал парадом командующий войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Павел Артемьев, принимал — первый заместитель наркома обороны СССР маршал Семен Буденный. Торжественную речь произносил Иосиф Сталин.

Теги:
парады, Парад Победы, Иосиф Сталин (Джугашвили), Россия, Москва


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