Наше лучше: Sputnik провел опрос о качестве продукции на прилавках Абхазии

Во Всемирный день качества гости и жители Сухума поделились со Sputnik, какого качества продукция им попадается на рынке и в магазинах, как избежать досады и чем местные продукты лучше импортных.

Цена – гарантия качества, все дешевое — "хлам", таким мнением поделилась жительница Сухума Нона.

У Элеоноры обратная точка зрения. По ее опыту, цена не всегда гарантирует высокое качество той или иной продукции. Что касается продуктов питания, девушка убеждена, что всегда нужно проверять дату изготовления, и проблем не будет.

Продавец газетной лавки Сусана отметила, что ей нередко попадается просрочка, и винит она в этом нерадивых владельцев магазинов. Предпочтение отдает абхазской продукции, которая, считает она, более качественная, полезная и вкусная.

Оксана из Сухума готова поддержать местного производителя, но зачастую внутренняя продукция дороже импортной. При этом она подчеркнула, что ассортимент растет, и цены на некоторые виды товаров снижаются.

Всемирный день качества был утвержден в 1990 году и отмечается во многих странах мира во второй четверг ноября. Инициатором учреждения этого Дня выступила Европейская организация качества (ЕОК) при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН).