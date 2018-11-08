Лечат, рубят и сжигают: как в Абхазии борются с пальмовым долгоносиком

Пальмовый долгоносик появился в Абхазии в 2016 году. За один год вредитель способен уничтожить даже целую взрослую пальму.

Борьба с пальмовым долгоносиком в Абхазии началась 30 октября 2018 года. Деревья обрабатывают специальными инсектицидами. Растения лечат с помощью химических препаратов: Конфидор-экстро, Контдор-макси, Имидор, Нутрид, Фосбат. Обрабатывать пальмы нужно два раза за сезон, с марта по декабрь. Обрабатывать можно как больные, так и здоровые пальмы.

Пальмовый долгоносик появился в Абхазии в 2016 году. Вредитель был завезен в республику вместе с посадочным материалом. За один год вредитель способен уничтожить даже целую взрослую пальму.