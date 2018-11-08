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Лечат, рубят и сжигают: как в Абхазии борются с пальмовым долгоносиком

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© Sputnik / Томас Тхайцук

Пальмовый долгоносик появился в Абхазии в 2016 году. За один год вредитель способен уничтожить даже целую взрослую пальму.

Борьба с пальмовым долгоносиком в Абхазии началась 30 октября 2018 года. Деревья обрабатывают специальными инсектицидами. Растения лечат с помощью химических препаратов: Конфидор-экстро, Контдор-макси, Имидор, Нутрид, Фосбат. Обрабатывать пальмы нужно два раза за сезон, с марта по декабрь. Обрабатывать можно как больные, так и здоровые пальмы.

Пальмовый долгоносик появился в Абхазии в 2016 году. Вредитель был завезен в республику вместе с посадочным материалом. За один год вредитель способен уничтожить даже целую взрослую пальму.

Теги:
вредитель, пальмы, Абхазия


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