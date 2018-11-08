Макияж за пять минут: в Шанхае представили робота-визажиста

У профессиональных визажистов появился конкурент. На международной выставке ЭКСПО в Шанхае представили робота-визажиста. Он может сделать макияж клиенту за считанные минуты.
На Всемирной выставке ЭКСПО, которая проходит с 5 по 10 ноября в Шанхае, компания LOréal Paris представила робота, который может за 5 минут сделать макияж клиенту.
У профессиональных визажистов появился конкурент. На международной выставке ЭКСПО в Шанхае представили робота-визажиста. Он может сделать макияж клиенту за считанные минуты.
Пальмовый долгоносик появился в Абхазии в 2016 году. За один год вредитель способен уничтожить даже целую взрослую пальму.
Во Всемирный день качества гости и жители Сухума поделились со Sputnik, какого качества продукция им попадается на рынке и в магазинах, как избежать досады и чем местные продукты лучше импортных.
Во вторник в столице Непала жители отметили день собаки в рамках недельного фестиваля Тихар.
Съемки российского телесериала "За первого встречного" на протяжении четырех дней проходят в Абхазии.
Хаджарат Тарсман был арестован 11 сентября на два месяца по факту ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Геннадий Гагулия. В четверг 8 ноября Сухумский городской суд продлил его арест еще на один месяц и 15 дней.
Провести независимое медицинское обследование и оказать помощь главе портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому призвала Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
В начале ноября глава интернет-сервиса "Кэшбери" Артур Вартанян объявил о прекращении работы холдинга. О том, кто и как вложил свои деньги в Абхазии, сколько на этом заработали представители компании, что думают об этом эксперты, читайте в материале корреспондента Sputnik.
В Северной Осетии состоялся международный открытый чемпионат по ловле рыбы спиннингом с берега.
С начала реализации азербайджанских нефти и газа на мировых рынках доходы Госнефтефонда превысили 136 миллиардов долларов.
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Заместителя акима Мангистауской области Казахстана задержали при получении взятки в 115 тысяч евро от представителя строительной компании.
Во французском городе Вильрю торжественно открыли квартал белорусских деревянных домов имени ученого из Лиона, жившего в Гродно.
Для "лояльных русских" Латвии готовят календарь без Дня Победы, зато с датами, связанными с освобождением от татаро-монгольского ига.
Представители Морского музея Литвы выпустили в Балтийское море десять детенышей тюленей.
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В колонии строгого режима в городе Худжанде на севере Таджикистана в результате бунта погибли два офицера и 25 заключенных.
Госпрокуратура Украины отказала в экстрадиции журналиста Нарзулло Охунжонова Узбекистану, где его обвиняют в мошенничестве.
Моряки танкера, больше года простоявшего под арестом в порту Таллинна, наконец получили свои заработанные деньги и вернулись в Москву.
В Северной Осетии состоялся международный открытый чемпионат по ловле рыбы спиннингом с берега.
С начала реализации азербайджанских нефти и газа на мировых рынках доходы Госнефтефонда превысили 136 миллиардов долларов.
Правительство Армении предлагает вернуть резиденцию президента республики на прежнее место.