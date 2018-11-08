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Макияж за пять минут: в Шанхае представили робота-визажиста

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На Всемирной выставке ЭКСПО, которая проходит с 5 по 10 ноября в Шанхае, компания LOréal Paris представила робота, который может за 5 минут сделать макияж клиенту.

У профессиональных визажистов появился конкурент. На международной выставке ЭКСПО в Шанхае представили робота-визажиста. Он может сделать макияж клиенту за считанные минуты. 



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