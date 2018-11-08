Макияж за пять минут: в Шанхае представили робота-визажиста

Хаджарат Тарсман был арестован 11 сентября на два месяца по факту ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Геннадий Гагулия. В четверг 8 ноября Сухумский городской суд продлил его арест еще на один месяц и 15 дней.

В начале ноября глава интернет-сервиса "Кэшбери" Артур Вартанян объявил о прекращении работы холдинга. О том, кто и как вложил свои деньги в Абхазии, сколько на этом заработали представители компании, что думают об этом эксперты, читайте в материале корреспондента Sputnik.