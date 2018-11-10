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Небо окрасилось в красное: гигантская пыльная буря обрушилась на Австралию

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© Видео Youtube/ViralHog

В Новом Южном Уэльсе в Австралии разбушевалась гигантская пыльная буря, окрасившая небо в красный цвет.

Житель Австралии снял на видео разгул стихии в маленьком городке Уайт Клифс еще во вторник.

"Когда буря утихла, абсолютно все вокруг было покрыто пылью и даже в домах. В самом начале ветер дул со скоростью более ста километров в час, из-за чего пострадала местная частная собственность, но, учитывая серьезность ситуации, нам повезло, что мы не понесли куда больший ущерб", — рассказал автор ролика.

Пыльные бури возникают при сухой поверхности почвы и сильном ветре, дующем со скоростью от десяти метров в секунду.

Высота такого природного явления может достигать нескольких десятков метров.

Теги:
Австралия


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