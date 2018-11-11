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Пауэрлифтер из Якутии в 71 год стал чемпионом мира

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В 71 год Сергей Никифоров стал чемпионом мира по пауэрлифтингу.

В Орландо на турнире ветеранов ему не было равных в жиме лежа.

Никифоров поднял штангу весом 130 килограммов.

Старость принесла сибиряку спортивную радость.

Теперь почетный строитель Якутии — дважды чемпион мира и Европы.

Теги:
Россия


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