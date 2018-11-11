Пауэрлифтер из Якутии в 71 год стал чемпионом мира

В Орландо на турнире ветеранов ему не было равных в жиме лежа.
Никифоров поднял штангу весом 130 килограммов.
Старость принесла сибиряку спортивную радость.
Теперь почетный строитель Якутии — дважды чемпион мира и Европы.
В 71 год Сергей Никифоров стал чемпионом мира по пауэрлифтингу.
В Орландо на турнире ветеранов ему не было равных в жиме лежа.
Никифоров поднял штангу весом 130 килограммов.
Старость принесла сибиряку спортивную радость.
Теперь почетный строитель Якутии — дважды чемпион мира и Европы.
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В Цхинвале прошел вечер, посвященный творчеству классика русской литературы Ивана Тургенева, более 20 школьников получили награды.
Ему не забили Месси и Неймар: самый быстрый робот-вратарь в мире приедет на международную выставку в Баку.
Президент Армении Армен Саркисян рассказал, что ответил на вопрос швейцарского канала о встрече с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.