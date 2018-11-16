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Бои сирийских правительственных войск против ИГ* в районе Тулул аль-Сафа

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Сирийские правительственные войска продолжают сражаться с боевиками в регионе Тулул аль-Сафа на юге Сирии. На окруженной территории остаются очаги боевиков ИГ*.

*Запрещенная в РФ организация.



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