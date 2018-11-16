Бои сирийских правительственных войск против ИГ* в районе Тулул аль-Сафа

Видеомост Сухум – Симферополь по итогам заседания Межправительственной комиссии Абхазии и Крыма прошел в пресс-центре Sputnik в пятницу 16 ноября.

Экс-глава департамента Европы и Азии японского МИД, занимавшийся подготовкой встречи в 2001 году президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Ёсиро Мори в Иркутске, сделал ставки на две возможные даты заключения мирного договора между странами.