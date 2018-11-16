Бои сирийских правительственных войск против ИГ* в районе Тулул аль-Сафа

Сирийские правительственные войска продолжают сражаться с боевиками в регионе Тулул аль-Сафа на юге Сирии. На окруженной территории остаются очаги боевиков ИГ*.
*Запрещенная в РФ организация.
Сирийские правительственные войска продолжают сражаться с боевиками в регионе Тулул аль-Сафа на юге Сирии. На окруженной территории остаются очаги боевиков ИГ*.
*Запрещенная в РФ организация.
Труппа Молодежного театра собралась у здания Абхазского драматического театра утром 15 ноября с требованием разрешить конфликт совместного использования сцены.
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Житель Волгограда приручил волка и поселил его в своей однокомнатной квартире.
Видеомост Сухум – Симферополь по итогам заседания Межправительственной комиссии Абхазии и Крыма прошел в пресс-центре Sputnik в пятницу 16 ноября.
Пресс-конференция генерального директора Абхазского драматического театра Нодара Чанба состоялась в Сухуме в пятницу 16 ноября.
Экс-глава департамента Европы и Азии японского МИД, занимавшийся подготовкой встречи в 2001 году президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Ёсиро Мори в Иркутске, сделал ставки на две возможные даты заключения мирного договора между странами.
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Служба связи при правительстве Таджикистана открыла доступ к социальным сетям Facebook и Twitter.
Немецкий архитектор составит архитектурный атлас Ташкента, который отразит все особенности градостроительной судьбы узбекской столицы.
Правительство Эстонии не поддержало Глобальное соглашение ООН о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции.
В Северной Осетии кража девушки попала на видео и вызвала бурную реакцию пользователей социальных сетей.
Грязевые вулканы Абшеронского полуострова представляют серьезную опасность для проживающих поблизости людей, считает ученый.
Испанская компания нашла перспективную местность для ветряной электростанции у озера Севан в Армении.