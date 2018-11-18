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Путин посетил Псково-Печерский монастырь и принял участие в церковных обрядах

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Глава государства прогулялся по территории обители, принял участие в церковных обрядах и пообщался с духовенством

Президент России Владимир Путин посетил Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, расположенный в 50 километрах на запад от Пскова, является одним из самых крупных и известных в России мужских монастырей. Годом основания обители считается 1473 год, когда была освящена пещерная церковь Успения Божией Матери, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. За всю свою историю монастырь ни разу не закрывался, сохранив таким образом преемственность монашеской традиции.

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