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Босиком по иглам: необычные рекорды установили в Берлине

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© Видео RUPTLY

Шоу Института рекордов Германии прошло в одном из берлинских баров.

В одном из комедийных баров Берлина собрались желающие установить странные рекорды - от разбивания кокосов на животе до прыжков на острых гвоздях босиком на скакалке.

Шоу было организовано Институтом рекордов Германии.



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