Босиком по иглам: необычные рекорды установили в Берлине

В одном из комедийных баров Берлина собрались желающие установить странные рекорды - от разбивания кокосов на животе до прыжков на острых гвоздях босиком на скакалке.
Шоу было организовано Институтом рекордов Германии.
Шоу Института рекордов Германии прошло в одном из берлинских баров.
В одном из комедийных баров Берлина собрались желающие установить странные рекорды - от разбивания кокосов на животе до прыжков на острых гвоздях босиком на скакалке.
Шоу было организовано Институтом рекордов Германии.
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Министерство охраны природы Армении пообещало сделать все возможное, чтобы в следующем году дополнительного водозабора из Севана не было.