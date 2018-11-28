Сухумский экстрактор: как получить эфирное масло растений

Ученые СФТИ изобрели новую технологию извлечения эфирных масел из растений с помощью сверхвысокочастотного излучения.

Установка плотно закрывается и запускается процесс. Сырье нагревается микроволновым излучением до 97 градусов. Экстракт эфирного масла выходит в виде пара. Пар, проходя по трубам, охлаждается и попадает в сборник в виде гидролата. Экстракт эфирного масла всплывает поверх воды.

Начинается процесс отстаивания. Методом отстаивания эфирное масло отделяется от гидролата. Процесс экстракции занимает два часа. Готовое эфирное масло лавра разливается по контейнерам.

Вытянуть эфирное масло: уникальное открытие абхазских ученых