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Сухумский экстрактор: как получить эфирное масло растений

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© Sputnik / Томас Тхайцук Асида Квициния

Ученые СФТИ изобрели новую технологию извлечения эфирных масел из растений с помощью сверхвысокочастотного излучения.

Установка плотно закрывается и запускается процесс. Сырье нагревается микроволновым излучением до 97 градусов. Экстракт эфирного масла выходит в виде пара. Пар, проходя по трубам, охлаждается и попадает в сборник в виде гидролата. Экстракт эфирного масла всплывает поверх воды.

Начинается процесс отстаивания. Методом отстаивания эфирное масло отделяется от гидролата. Процесс экстракции занимает два часа. Готовое эфирное масло лавра разливается по контейнерам.

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